Top.Mail.Ru
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.4х0.12
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (228 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, упаковано хорошо, остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Душева система высокого качества! Упаковка немного помята. Но товар в порядке, все на месте! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ибрагим Юнусов

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает, но давление воды у меня слабое после переделок, поставлю насос и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алсу С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная система собирается за 10 минут. Особенно понравился термостат, пользуемся им впервые, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Vito M.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная система. В комплекте всё что нужно. Увесистая. Дешевизна чувствуется только в ручках, в том как поворачиваются, как нажимаются стопоры. Но с другой стороны это всего 300 уе. Брать системы по 1000 уе как в былые времена уже нет возможности))
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный, сам смеситель тяжёлый, качественный. показалось что пластик хлюпкий, но ещё не устанавливал, посмотрим как будет в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ- полный комплект, все целое.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система, надеюсь в эксплуатации не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в ужасной упаковке, коробка вся равная, но на мое удивление в полной комплектации. Установил быстро, всё работает исправно. Мыльницу докупил отдельно. Звезду снял только из-за упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в драной упаковке с дырками, внутри сам душ без царапин, но когда в коробке всё перемешано, невозможно понять, полная ли комплектация. Мелкие детали упакованы в отдельные коробочки. Но основную коробку определенно надо укреплять.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, приятная цена.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид понравилось, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, товар пришел целый. Снижаю балл за напрочь убитую коробку. Она в своей жизни повидала все. Боль, унижение, потери.. Пришлось в пункте выдачи проверять все ли в порядке с заказом.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сомнение было выкупать ли, так как коробка была потрепанная, внутри все болталось. но сегодня установили, вроде бы все работает. выглядит система прилично
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целостности и сохранности. По внешнему виду вопросов нет. Внушает доверие. Не подключал.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо, но хотелось бы лучше. Проблема в том, что когда перекрываешь кран от давления все равно капает вода.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
игорь и.

Достоинства:


Комментарий:
отличная система,по очень выгодной цене,выглядит очень достойна,плюс гарантия!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, пришёл в срок Дополню отзыв после установки. Снимаю звезду за упаковку, т.к. первое, что мы видим при получении, так это коробка которая была рваная (не приятно получать такой товар за такие деньги). Лейка, шланг, термостат все разлетелись в коробке.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая система, неплохое решение для дома. цена кусается, но производитель в прошлом вроде как хорошо себя зарекомендовал, поэтому и приобрели этот бренд повторно. единственное, если у вас кривые руки, как у меня, то лучше вызовите сантехника, установка занимает 20 минут, я проковырялся 3 часа...в итоге вызвать пришлось. Все работает, везде откуда нужно, льётся вода, хочется напора посильнее, но это уже следующий этап. из минусов: 1. В коробке нет гарантийного талона, на коробке была наклейка с сайтом о гарантии, но сайт нерабочий. если наступит гарантийный случай, то непонятно куда обращаться, в итоге жду разъяснений от магазина...в этом неудобство конечно. 2. Непонятно, термостат это или термостатический картридж внутри, везде по разному написано, я как человек незнающий,хотел полноценный термостат,а это судя по всему другое..короче,если разницы нет, то ок, если разница есть все же, то огорчён, т.к. много неточностей... надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Инна В.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система понравилась, стильный дизайн, все работает, посмотрим как себя покажет в будущем
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надежно. всю сантехнику и мебель для с/у заказал в AM-PM. в квартире так же смесители данного брэнда. вызывают доверие. душ пока не ставил,все проверил,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне просто огонь! без царапин, вмятин и прочего. после использования добавим отзыв. по доставке всё быстро и хорошо, упаковано отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Пришла в качественной упаковке. Все резьбовые соединения с транспортировочные и заглушками. Все предметы упакованы в пакетики и пупырку. Регуляторы вращаются мягко, как и должны. Покупкой доволен, спасибо продавцу!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (228 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, упаковано хорошо, остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Душева система высокого качества! Упаковка немного помята. Но товар в порядке, все на месте! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ибрагим Юнусов

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает, но давление воды у меня слабое после переделок, поставлю насос и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алсу С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная система собирается за 10 минут. Особенно понравился термостат, пользуемся им впервые, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Vito M.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная система. В комплекте всё что нужно. Увесистая. Дешевизна чувствуется только в ручках, в том как поворачиваются, как нажимаются стопоры. Но с другой стороны это всего 300 уе. Брать системы по 1000 уе как в былые времена уже нет возможности))
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный, сам смеситель тяжёлый, качественный. показалось что пластик хлюпкий, но ещё не устанавливал, посмотрим как будет в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ- полный комплект, все целое.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система, надеюсь в эксплуатации не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в ужасной упаковке, коробка вся равная, но на мое удивление в полной комплектации. Установил быстро, всё работает исправно. Мыльницу докупил отдельно. Звезду снял только из-за упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в драной упаковке с дырками, внутри сам душ без царапин, но когда в коробке всё перемешано, невозможно понять, полная ли комплектация. Мелкие детали упакованы в отдельные коробочки. Но основную коробку определенно надо укреплять.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, приятная цена.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид понравилось, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, товар пришел целый. Снижаю балл за напрочь убитую коробку. Она в своей жизни повидала все. Боль, унижение, потери.. Пришлось в пункте выдачи проверять все ли в порядке с заказом.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сомнение было выкупать ли, так как коробка была потрепанная, внутри все болталось. но сегодня установили, вроде бы все работает. выглядит система прилично
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целостности и сохранности. По внешнему виду вопросов нет. Внушает доверие. Не подключал.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо, но хотелось бы лучше. Проблема в том, что когда перекрываешь кран от давления все равно капает вода.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
игорь и.

Достоинства:


Комментарий:
отличная система,по очень выгодной цене,выглядит очень достойна,плюс гарантия!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, пришёл в срок Дополню отзыв после установки. Снимаю звезду за упаковку, т.к. первое, что мы видим при получении, так это коробка которая была рваная (не приятно получать такой товар за такие деньги). Лейка, шланг, термостат все разлетелись в коробке.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая система, неплохое решение для дома. цена кусается, но производитель в прошлом вроде как хорошо себя зарекомендовал, поэтому и приобрели этот бренд повторно. единственное, если у вас кривые руки, как у меня, то лучше вызовите сантехника, установка занимает 20 минут, я проковырялся 3 часа...в итоге вызвать пришлось. Все работает, везде откуда нужно, льётся вода, хочется напора посильнее, но это уже следующий этап. из минусов: 1. В коробке нет гарантийного талона, на коробке была наклейка с сайтом о гарантии, но сайт нерабочий. если наступит гарантийный случай, то непонятно куда обращаться, в итоге жду разъяснений от магазина...в этом неудобство конечно. 2. Непонятно, термостат это или термостатический картридж внутри, везде по разному написано, я как человек незнающий,хотел полноценный термостат,а это судя по всему другое..короче,если разницы нет, то ок, если разница есть все же, то огорчён, т.к. много неточностей... надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Инна В.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система понравилась, стильный дизайн, все работает, посмотрим как себя покажет в будущем
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надежно. всю сантехнику и мебель для с/у заказал в AM-PM. в квартире так же смесители данного брэнда. вызывают доверие. душ пока не ставил,все проверил,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне просто огонь! без царапин, вмятин и прочего. после использования добавим отзыв. по доставке всё быстро и хорошо, упаковано отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Пришла в качественной упаковке. Все резьбовые соединения с транспортировочные и заглушками. Все предметы упакованы в пакетики и пупырку. Регуляторы вращаются мягко, как и должны. Покупкой доволен, спасибо продавцу!


Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...