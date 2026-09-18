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Душевая система Dorff Classic D0180000 купить с доставкой в Москве
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Душевая система Dorff Classic D0180000

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Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 1
Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 2
Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 3
Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 1
  • Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 2
  • Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 3
  • Душевая система Dorff Classic D0180000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294202
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
2

Описание товара Душевая система Dorff Classic D0180000

Практичный душевой комплект из коллекции Classic - отличное решение для тех, кому принципиально оптимальное соотношение цены и качества. Классический дизайн, который никогда не выйдет из моды, надежные комплектующие и стильное цветовое решение - все это делает Classic максимально комфортным в использовании за крайне привлекательную цену. Душевая комплект: ВШГ 600х140х140 мм., душ.лейка d 110 мм (1 режим), душ. шланг 1750 мм. (с защитой от перекручивания), регулируемые держатели (штанги, лейки), штанга 600 мм., мыльница, материал - латунь и пластик, цвет - глянцевый хром, стандарт подводки - 1/2.



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Отзывы о товаре Душевая система Dorff Classic D0180000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Описание
Практичный душевой комплект из коллекции Classic - отличное решение для тех, кому принципиально оптимальное соотношение цены и качества. Классический дизайн, который никогда не выйдет из моды, надежные комплектующие и стильное цветовое решение - все это делает Classic максимально комфортным в использовании за крайне привлекательную цену. Душевая комплект: ВШГ 600х140х140 мм., душ.лейка d 110 мм (1 режим), душ. шланг 1750 мм. (с защитой от перекручивания), регулируемые держатели (штанги, лейки), штанга 600 мм., мыльница, материал - латунь и пластик, цвет - глянцевый хром, стандарт подводки - 1/2.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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