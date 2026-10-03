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Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406)

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Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 1
Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 2
Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 3
Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 1
  • Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 2
  • Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 3
  • Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622319
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х25
Вес, г.
210

Описание товара Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406)

Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 подойдет для использования как дома, так и в офисе. Разрешение видео, составляющее 1920x1080, достаточно для качественных видеоконференций. Камера отличается значительным (90°) углом обзора. Высокий уровень качества изображения достигается благодаря наличию 2-мегапиксельной CMOS-матрицы. Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 имеет крепление, предназначенное для установки на монитор. Такой способ монтажа камеры способствует экономии свободного пространства. Для подключения устройства используется интерфейс USB. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки камеры. Также в комплектацию модели входит документация. Корпус веб-камеры компактен и легок: при габаритных размерах 90.6x67.5x54.5 мм масса устройства равна 82 г.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 подойдет для использования как дома, так и в офисе. Разрешение видео, составляющее 1920x1080, достаточно для качественных видеоконференций. Камера отличается значительным (90°) углом обзора. Высокий уровень качества изображения достигается благодаря наличию 2-мегапиксельной CMOS-матрицы. Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 имеет крепление, предназначенное для установки на монитор. Такой способ монтажа камеры способствует экономии свободного пространства. Для подключения устройства используется интерфейс USB. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки камеры. Также в комплектацию модели входит документация. Корпус веб-камеры компактен и легок: при габаритных размерах 90.6x67.5x54.5 мм масса устройства равна 82 г.


Теги товара: full hd, с микрофоном
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