Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Genius ECam 8000 Black (32200001406)
Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 подойдет для использования как дома, так и в офисе. Разрешение видео, составляющее 1920x1080, достаточно для качественных видеоконференций. Камера отличается значительным (90°) углом обзора. Высокий уровень качества изображения достигается благодаря наличию 2-мегапиксельной CMOS-матрицы. Веб-камера Genius Web Cam E-CAM 8000 имеет крепление, предназначенное для установки на монитор. Такой способ монтажа камеры способствует экономии свободного пространства. Для подключения устройства используется интерфейс USB. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки камеры. Также в комплектацию модели входит документация. Корпус веб-камеры компактен и легок: при габаритных размерах 90.6x67.5x54.5 мм масса устройства равна 82 г.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
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