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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White купить с доставкой в Москве
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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White

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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 1
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 2
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 3
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 4
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 5
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 6
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 7
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
IRBIS Iceline
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP65
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
240?240
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 1
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 2
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 3
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 4
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 5
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 6
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 7
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622207
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Умные часы
Линейка
IRBIS Iceline
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP65
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
240?240
Плотность пикселей
261
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр, физической активности
Здоровье
калорий, сна, уровня кислорода в крови, физической активности
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора
150
Габариты
12x16x6 см (ШxВxД)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White

Смарт-часы Irbis Iceline защищены в соответствии со стандартом IP65. Такая защита не позволяет проникать пыли и струям воды внутрь корпуса. Устройство укомплектовано розовым ремешком из гипоаллергенного силикона, который при касании кожи оставляет только приятные ощущения. Для подключения часов к смартфону используется технология Bluetooth: подключить можно любой смартфон – на Android 5.0 и выше или на iOS 9 и выше. Установленный в часах Irbis Iceline, акселерометр обеспечивает подсчет шагов, а также позволяет им предоставлять пользователю информацию о скорости движения и пройденном расстоянии. Среди функций этой модели также мониторинг артериального давления, пульса, содержания в крови кислорода, потраченных калорий. А при взаимодействии со смартфоном вы получаете возможность управлять дистанционно МР3-плеером и получать уведомления на экран смарт-часов. Это позволяет не доставать устройство из кармана при поездке в общественном транспорте.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Умные часы
Линейка
IRBIS Iceline
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP65
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
240?240
Плотность пикселей
261
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр, физической активности
Здоровье
калорий, сна, уровня кислорода в крови, физической активности
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора
150
Габариты
12x16x6 см (ШxВxД)
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Irbis Iceline защищены в соответствии со стандартом IP65. Такая защита не позволяет проникать пыли и струям воды внутрь корпуса. Устройство укомплектовано розовым ремешком из гипоаллергенного силикона, который при касании кожи оставляет только приятные ощущения. Для подключения часов к смартфону используется технология Bluetooth: подключить можно любой смартфон – на Android 5.0 и выше или на iOS 9 и выше. Установленный в часах Irbis Iceline, акселерометр обеспечивает подсчет шагов, а также позволяет им предоставлять пользователю информацию о скорости движения и пройденном расстоянии. Среди функций этой модели также мониторинг артериального давления, пульса, содержания в крови кислорода, потраченных калорий. А при взаимодействии со смартфоном вы получаете возможность управлять дистанционно МР3-плеером и получать уведомления на экран смарт-часов. Это позволяет не доставать устройство из кармана при поездке в общественном транспорте.


Теги товара: Женские умные часы
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Отзывы


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