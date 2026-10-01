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Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный купить с доставкой в Москве
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Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный

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Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 1
Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 2
Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 3
Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 1
  • Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 2
  • Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 3
  • Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622110
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350

Описание товара Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный

GXP2135 — это корпоративный IP-телефон с 8-ю линиями, четырьмя SIP-аккаунтами, двумя портами Gigabit Ethernet и 32 виртуальными клавишами BLF. Модель GXP2135 — идеальный выбор для сотрудников, активно использующих в своей работе телефонную связь.

Отзывы о товаре Телефон IP Grandstream GXP-2135 черный




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
GXP2135 — это корпоративный IP-телефон с 8-ю линиями, четырьмя SIP-аккаунтами, двумя портами Gigabit Ethernet и 32 виртуальными клавишами BLF. Модель GXP2135 — идеальный выбор для сотрудников, активно использующих в своей работе телефонную связь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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