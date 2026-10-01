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Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU

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Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 1
Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 2
Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 3
Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 1
  • Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 2
  • Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 3
  • Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621644
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU

Bluetooth гарнитура JBL JR460NC обеспечивает высокое качество звука, комфорт в эксплуатации и продолжительную автономность. Динамики диаметром 40 мм при поддержке фирменных технологий формируют детализированное насыщенное звучание. Микрофон с шумоподавлением отвечает за точность передачи голоса. Устройство подключается по беспроводному интерфейсу Bluetooth или с помощью разъема 3.5 мм аудио. JBL JR460NC выполнена в синем цвете и обладает эргономичной конструкцией. Мягкие амбушюры не вызывают ощущение дискомфорта при продолжительном пользовании. В гарнитуре установлен энергоемкий аккумулятор, который гарантирует около 50 часов работы на одном полноценном заряде. Из других особенностей отмечается голосовое управление.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth гарнитура JBL JR460NC обеспечивает высокое качество звука, комфорт в эксплуатации и продолжительную автономность. Динамики диаметром 40 мм при поддержке фирменных технологий формируют детализированное насыщенное звучание. Микрофон с шумоподавлением отвечает за точность передачи голоса. Устройство подключается по беспроводному интерфейсу Bluetooth или с помощью разъема 3.5 мм аудио. JBL JR460NC выполнена в синем цвете и обладает эргономичной конструкцией. Мягкие амбушюры не вызывают ощущение дискомфорта при продолжительном пользовании. В гарнитуре установлен энергоемкий аккумулятор, который гарантирует около 50 часов работы на одном полноценном заряде. Из других особенностей отмечается голосовое управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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