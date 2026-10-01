Наушники Hoco ES56 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621588
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
43
Описание товара Наушники Hoco ES56 Black
Полностью беспроводная TWS гарнитура. Небольшие размеры, легкий вес, стильный дизайн. Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth версии 5.1. К преимуществам данной версии можно отнести увеличенную скорость передачи данных, пониженное потребление энергии и более стабильный сигнал на большом расстоянии. После завершения первого сопряжения гарнитура автоматически подключается при извлечении ее из зарядного чехла. Эргономичный дизайн обеспечивает удобную посадку. Емкий аккумулятор обеспечивает до 4 часов в режиме воспроизведения. Поддерживает переключение master-slave, вызов Siri.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Полностью беспроводная TWS гарнитура. Небольшие размеры, легкий вес, стильный дизайн. Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth версии 5.1. К преимуществам данной версии можно отнести увеличенную скорость передачи данных, пониженное потребление энергии и более стабильный сигнал на большом расстоянии. После завершения первого сопряжения гарнитура автоматически подключается при извлечении ее из зарядного чехла. Эргономичный дизайн обеспечивает удобную посадку. Емкий аккумулятор обеспечивает до 4 часов в режиме воспроизведения. Поддерживает переключение master-slave, вызов Siri.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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