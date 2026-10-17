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Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH)

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Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 11
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 11
  • Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
129 500 руб.  185 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621325
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
54х36х9
Вес, кг.
4.52

Описание товара Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH)

Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - это мощный и стильный ноутбук, который идеально подходит для выполнения самых требовательных задач. Он оснащен передовыми компонентами и технологиями для обеспечения высокой производительности и удобства в работе. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-13700H и графическим процессором NVIDIA RTX 4070 для ноутбуков с 8 ГБ памяти. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 Тб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Дисплей GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H имеет размер 15,6 дюйма и яркость QHD IPS, обеспечивающую высококачественную картинку и точное отображение цветов. Ноутбук также оснащен камерой для видеочатов и мощными динамиками, чтобы вы могли погрузиться в мир звуков. Ёмкость батареи ноутбука составляет 99 Вт*ч, которого должно хватить для полноценной работы. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, чтобы вы могли приступить к работе и развлечениям сразу после покупки. Этот ноутбук имеет стильный, черный цвет и минималистический дизайн, который сочетает в себе современность и классические пропорции. Если вам нужен надежный, стильный и мощный ноутбук для работы и развлечений, GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H - это отличный выбор.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - это мощный и стильный ноутбук, который идеально подходит для выполнения самых требовательных задач. Он оснащен передовыми компонентами и технологиями для обеспечения высокой производительности и удобства в работе. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-13700H и графическим процессором NVIDIA RTX 4070 для ноутбуков с 8 ГБ памяти. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 Тб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Дисплей GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H имеет размер 15,6 дюйма и яркость QHD IPS, обеспечивающую высококачественную картинку и точное отображение цветов. Ноутбук также оснащен камерой для видеочатов и мощными динамиками, чтобы вы могли погрузиться в мир звуков. Ёмкость батареи ноутбука составляет 99 Вт*ч, которого должно хватить для полноценной работы. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, чтобы вы могли приступить к работе и развлечениям сразу после покупки. Этот ноутбук имеет стильный, черный цвет и минималистический дизайн, который сочетает в себе современность и классические пропорции. Если вам нужен надежный, стильный и мощный ноутбук для работы и развлечений, GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H - это отличный выбор.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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