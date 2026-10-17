Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH)
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF black (BSF-73KZ754SH) - это мощный и стильный ноутбук, который идеально подходит для выполнения самых требовательных задач. Он оснащен передовыми компонентами и технологиями для обеспечения высокой производительности и удобства в работе. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-13700H и графическим процессором NVIDIA RTX 4070 для ноутбуков с 8 ГБ памяти. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 Тб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Дисплей GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H имеет размер 15,6 дюйма и яркость QHD IPS, обеспечивающую высококачественную картинку и точное отображение цветов. Ноутбук также оснащен камерой для видеочатов и мощными динамиками, чтобы вы могли погрузиться в мир звуков. Ёмкость батареи ноутбука составляет 99 Вт*ч, которого должно хватить для полноценной работы. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, чтобы вы могли приступить к работе и развлечениям сразу после покупки. Этот ноутбук имеет стильный, черный цвет и минималистический дизайн, который сочетает в себе современность и классические пропорции. Если вам нужен надежный, стильный и мощный ноутбук для работы и развлечений, GIGABYTE AORUS 15 2023 BSF i7-13700H - это отличный выбор.
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