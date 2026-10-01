Чайник электрический Kitfort КТ-6603
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6603
Электрический чайник Kitfort КТ-6603 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Благодаря форме корпуса и стильному дизайну чайник станет украшением вашей кухни! Чайник оснащен встроенным термометром. Это очень удобно при заваривании напитков, для которых необходимо определенное значение температуры воды, например, зеленый чай, белый чай, кофе и т.д. Крышка чайника полностью съемная. Нагревательный элемент (ТЭН) в донной части закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход, а также значительно снижает шум при нагревании воды. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания. Встроенный фильтр в носике не даст накипи попасть в напиток из чайника. Подставка с центральным контактом позволяет располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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