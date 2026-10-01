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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой

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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 1
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 2
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 3
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 1
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 2
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 3
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620620
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х44
Вес, кг.
2.9

Описание товара Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой

Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29Вентилятор SCARLETT SC-SF111B29 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Напольный вентилятор SC-SF111B29 выполнен в нейтральном бело-голубом дизайне, что позволит ему вписаться в абсолютно любой интерьер. Высококачественная защитная сетка делает устройство максимально безопасным в использовании, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29Вентилятор SCARLETT SC-SF111B29 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Напольный вентилятор SC-SF111B29 выполнен в нейтральном бело-голубом дизайне, что позволит ему вписаться в абсолютно любой интерьер. Высококачественная защитная сетка делает устройство максимально безопасным в использовании, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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