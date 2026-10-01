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Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный

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Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 1
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 2
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 3
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 4
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 5
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 6
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 7
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 8
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 9
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 10
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 11
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 12
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 13
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 14
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 15
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Мощность всасывания, Вт
120
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 1
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 2
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 3
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 4
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 5
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 6
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 7
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 8
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 9
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 10
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 11
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 12
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 13
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 14
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 15
  • Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620582
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
120
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х34
Вес, кг.
2.05

Описание товара Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный

Легкий проводной пылесос с устойчивой вертикальной парковкой и возможностью компактного хранения.

Отзывы о товаре Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
120
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий проводной пылесос с устойчивой вертикальной парковкой и возможностью компактного хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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