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Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый

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Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый - фото 2
Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
2000
Емкость пылесборника
0.4
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
три режима интенсивности подачи
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый - фото 1
  • Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый - фото 2
  • Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620581
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
2000
Емкость пылесборника
0.4
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
53
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, адаптер питания, боковая щетка х 2 шт, док-станция, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
три режима интенсивности подачи
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Siri
Датчики
датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик установки пылесборника, инфракрасный датчик
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
25
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х15
Вес, кг.
5.4

Описание товара Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый

Робот-пылесос TP-Link — ваш надёжный помощник для сухой и влажной уборки. Большой запас автономной работы — 180 минут — позволяет навести порядок в обширных помещениях без подзарядки. Благодаря ёмкому аккумулятору Li-Ion на 2600 мА·ч уборка проходит долго и стабильно, а тихая работа на уровне 53 дБ не помешает отдыху или работе дома. Мощность 25 Вт гарантирует хорошую эффективность уборки, а минималистичный белый корпус органично впишется в любой интерьер. Управляйте процессом с помощью систем «Умный дом» от Google и Яндекса, а также используйте голосовых помощников Алиса, Alexa или Siri для максимального удобства. Один комплект насадок подходит для разных задач, делая ежедневную уборку простой и быстрой.

Отзывы о товаре Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
2000
Емкость пылесборника
0.4
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
53
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, адаптер питания, боковая щетка х 2 шт, док-станция, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
три режима интенсивности подачи
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Siri
Развернуть
Датчики
датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик установки пылесборника, инфракрасный датчик
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
25
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос TP-Link — ваш надёжный помощник для сухой и влажной уборки. Большой запас автономной работы — 180 минут — позволяет навести порядок в обширных помещениях без подзарядки. Благодаря ёмкому аккумулятору Li-Ion на 2600 мА·ч уборка проходит долго и стабильно, а тихая работа на уровне 53 дБ не помешает отдыху или работе дома. Мощность 25 Вт гарантирует хорошую эффективность уборки, а минималистичный белый корпус органично впишется в любой интерьер. Управляйте процессом с помощью систем «Умный дом» от Google и Яндекса, а также используйте голосовых помощников Алиса, Alexa или Siri для максимального удобства. Один комплект насадок подходит для разных задач, делая ежедневную уборку простой и быстрой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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