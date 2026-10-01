Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос TP-Link Tapo RV10 25Вт белый
Робот-пылесос TP-Link — ваш надёжный помощник для сухой и влажной уборки. Большой запас автономной работы — 180 минут — позволяет навести порядок в обширных помещениях без подзарядки. Благодаря ёмкому аккумулятору Li-Ion на 2600 мА·ч уборка проходит долго и стабильно, а тихая работа на уровне 53 дБ не помешает отдыху или работе дома. Мощность 25 Вт гарантирует хорошую эффективность уборки, а минималистичный белый корпус органично впишется в любой интерьер. Управляйте процессом с помощью систем «Умный дом» от Google и Яндекса, а также используйте голосовых помощников Алиса, Alexa или Siri для максимального удобства. Один комплект насадок подходит для разных задач, делая ежедневную уборку простой и быстрой.
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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