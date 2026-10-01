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Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый

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Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 1
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 2
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 3
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 4
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 5
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 6
Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 3
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 4
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 5
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 6
  • Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620551
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
черный
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Расход при паровом ударе, г./мин.
135
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.22

Описание товара Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый

Безупречно отгладить платье, костюм или брюки поможет утюг VITEK VT-8338 с максимальной мощностью 2200 Вт. Его подошва имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани. Чтобы выбрать необходимую температуру, следует плавно повернуть специальный регулятор на корпусе прибора. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге имеется функция вертикального отпаривания с различными режимами (максимальный паровой удар — 135 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 260 мл. Благодаря функции «Антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором очень легко. Особому комфорту также способствует шнур длиной 1.8 м с шаровым креплением. VITEK VT-8338 - приводить в порядок одежду, бережно ухаживая за ней!

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
черный
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Расход при паровом ударе, г./мин.
135
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Безупречно отгладить платье, костюм или брюки поможет утюг VITEK VT-8338 с максимальной мощностью 2200 Вт. Его подошва имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани. Чтобы выбрать необходимую температуру, следует плавно повернуть специальный регулятор на корпусе прибора. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге имеется функция вертикального отпаривания с различными режимами (максимальный паровой удар — 135 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 260 мл. Благодаря функции «Антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором очень легко. Особому комфорту также способствует шнур длиной 1.8 м с шаровым креплением. VITEK VT-8338 - приводить в порядок одежду, бережно ухаживая за ней!
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Отзывы


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