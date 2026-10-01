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Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка

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Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 1
Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 2
Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
R&G: The Masterpiece
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 1
  • Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 2
  • Snoop Dogg - R&amp;G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617529
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577982415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
R&G: The Masterpiece
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
(Intro) I Love To Give You Light, Bang Out, Drop It Like It's Hot, Can I Get A Flicc Witchu, A5a. Every Dogg Has His Day (Interlude), Ups & Downs, The Bidness, Snoop D.O. Double G, Let's Get Blown, Step Yo Game Up, Perfect, WBALLZ (Interlude), Fresh Pair Of Panties On, Promise I, C4a. Say What Again (Interlude), Oh No, Can U Control Yo Hoe, Signs, I'm Threw Witchu, Pass It Pass It, Girl Like U, No Thang On Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка

"R & G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece" - переиздание студийного альбома американского рэпера Snoop Dogg, изначально выпущенного в 2004 году. Работа над альбомом шла с 2003 по 2004 год. Продюсерами альбома стали The Neptunes, The Alchemist, Lil Jon, Hi-Tek, Warryn Campbell, и L.T. Hutton. Альбом дебютировал под номером шесть в чарте Billboard 200, продав 225000 копии в первую неделю продаж. Релиз представлен на черном виниле. Snoop Dogg (настоящее имя Келвин Кордозар Бродус-младший) - американский рэпер, продюсер и актёр. Snoop Dogg начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Больше всего Снуп известен как МС на хип-хоп сцене западного побережья и один из самых талантливых протеже Dr. Dre.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577982415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
R&G: The Masterpiece
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
(Intro) I Love To Give You Light, Bang Out, Drop It Like It's Hot, Can I Get A Flicc Witchu, A5a. Every Dogg Has His Day (Interlude), Ups & Downs, The Bidness, Snoop D.O. Double G, Let's Get Blown, Step Yo Game Up, Perfect, WBALLZ (Interlude), Fresh Pair Of Panties On, Promise I, C4a. Say What Again (Interlude), Oh No, Can U Control Yo Hoe, Signs, I'm Threw Witchu, Pass It Pass It, Girl Like U, No Thang On Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"R & G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece" - переиздание студийного альбома американского рэпера Snoop Dogg, изначально выпущенного в 2004 году. Работа над альбомом шла с 2003 по 2004 год. Продюсерами альбома стали The Neptunes, The Alchemist, Lil Jon, Hi-Tek, Warryn Campbell, и L.T. Hutton. Альбом дебютировал под номером шесть в чарте Billboard 200, продав 225000 копии в первую неделю продаж. Релиз представлен на черном виниле. Snoop Dogg (настоящее имя Келвин Кордозар Бродус-младший) - американский рэпер, продюсер и актёр. Snoop Dogg начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Больше всего Снуп известен как МС на хип-хоп сцене западного побережья и один из самых талантливых протеже Dr. Dre.


Теги товара: Limited Edition
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