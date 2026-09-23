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Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Waka/ Jawaka
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448139726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Waka/ Jawaka
Жанр
Jazz
Трек-лист
Big Swifty, Your Mouth, It Just Might Be A One-Shot Deal, Waka / Jawaka
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big Swifty, Your Mouth, It Just Might Be A One-Shot Deal, Waka / Jawaka

Отзывы о товаре Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448139726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Waka/ Jawaka
Жанр
Jazz
Трек-лист
Big Swifty, Your Mouth, It Just Might Be A One-Shot Deal, Waka / Jawaka
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big Swifty, Your Mouth, It Just Might Be A One-Shot Deal, Waka / Jawaka
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Zappa - Waka/ Jawaka (0602448139726) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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