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Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка

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Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 1
Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 2
Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 3
Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 1
  • Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 2
  • Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 3
  • Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863045401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kerlann, Maner Kozh, Kerdrall, Ker Yegu, Loch, Kerber, Poull Bojer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка

Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает его традицию создания атмосферной и эмоциональной музыки, сочетая элементы классической, народной и электронной музыки.

Отзывы о товаре Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863045401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kerlann, Maner Kozh, Kerdrall, Ker Yegu, Loch, Kerber, Poull Bojer
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает его традицию создания атмосферной и эмоциональной музыки, сочетая элементы классической, народной и электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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