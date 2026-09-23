Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 617444
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863045401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kerlann, Maner Kozh, Kerdrall, Ker Yegu, Loch, Kerber, Poull Bojer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка
Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает его традицию создания атмосферной и эмоциональной музыки, сочетая элементы классической, народной и электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863045401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Kerber
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kerlann, Maner Kozh, Kerdrall, Ker Yegu, Loch, Kerber, Poull Bojer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает его традицию создания атмосферной и эмоциональной музыки, сочетая элементы классической, народной и электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Yann Tiersen - Kerber (5400863045401) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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