Simon Rattle - Holst: The Planets (5054197490026) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gustav Holst, Sir Simon Rattle
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 617369
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197490026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gustav Holst, Sir Simon Rattle
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon Rattle - Holst: The Planets (5054197490026) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Holst The Planets Simon Rattle Philharmonia Orchestra, The Ambrosian Singers - перевыпуск концертной записи культового произведения Густава Холста в исполнении Филармонического оркестра под управлением сэра Симона Раттла. Исполнитель Simon Rattle Жанры Classical
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197490026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gustav Holst, Sir Simon Rattle
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Holst The Planets Simon Rattle Philharmonia Orchestra, The Ambrosian Singers - перевыпуск концертной записи культового произведения Густава Холста в исполнении Филармонического оркестра под управлением сэра Симона Раттла. Исполнитель Simon Rattle Жанры Classical
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Simon Rattle - Holst: The Planets (5054197490026) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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