OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка
Mimic - впервые на виниле, делюксовое издание оригинального саундтрека к фильму ужасов 1997 года Мутанты. Музыку к фильму написал композитор Марко Белтрами. Эксклюзивно для RSD 2022. Впервые на виниле! Делюкс издание с новым дизайном. Релиз представлен на зеленом виниле в эксклюзивной упаковке в форме раскрывающегося лица. Марко Белтрами — американский кинокомпозитор. В 1994 году он написал свои первые композиции для фильма Death Match режиссёра Джо Копполлетта, а известность к нему пришла после написания саундтрека к знаменитому фильму Крик режиссёра Уэса Крэйвена. C тех пор Белтрами пишет музыку преимущественно к триллерам и фильмам ужасов, таким как: Мутанты (1997), Факультет (1998), Глаза Ангела (2001), Ничего себе поездочка (2001), Обитель зла (2002), Блэйд 2 (2002), Хеллбой: Герой из пекла (2004), Я, робот (2004) и Ночной рейс (2005). Белтрами пробовал себя в написании музыки к независимому кино. Его труды не прошли незамеченными: в 1998 году он был номинирован на премию Эмми за саундтрек к фильму Дэвид и Лиза режиссёра Джека Перри. Мутанты - американский фильм ужасов 1997 года, снятый Гильермо дель Торо по мотивам одноимённого рассказа Дональда Уоллхейма. На Манхэттене (Нью-Йорк) стремительно распространяется смертельная болезнь, жертвами которой становятся дети. Разносчиками инфекции являются обычные тараканы. Супруги-энтомологи Сьюзан Тайлер и Питер Манн в попытке остановить эпидемию создают генно-модифицированное насекомое, ферменты которого должны уничтожить заражённых тараканов, ускорив их метаболизм.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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