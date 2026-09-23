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OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка

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OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 3
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 4
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 5
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 6
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 7
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 8
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 9
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Marco Beltrami
Альбом (сингл)
Mimic (Marco Beltrami) (coloured)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617322
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072407602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Marco Beltrami
Альбом (сингл)
Mimic (Marco Beltrami) (coloured)
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка

Mimic - впервые на виниле, делюксовое издание оригинального саундтрека к фильму ужасов 1997 года Мутанты. Музыку к фильму написал композитор Марко Белтрами. Эксклюзивно для RSD 2022. Впервые на виниле! Делюкс издание с новым дизайном. Релиз представлен на зеленом виниле в эксклюзивной упаковке в форме раскрывающегося лица. Марко Белтрами — американский кинокомпозитор. В 1994 году он написал свои первые композиции для фильма Death Match режиссёра Джо Копполлетта, а известность к нему пришла после написания саундтрека к знаменитому фильму Крик режиссёра Уэса Крэйвена. C тех пор Белтрами пишет музыку преимущественно к триллерам и фильмам ужасов, таким как: Мутанты (1997), Факультет (1998), Глаза Ангела (2001), Ничего себе поездочка (2001), Обитель зла (2002), Блэйд 2 (2002), Хеллбой: Герой из пекла (2004), Я, робот (2004) и Ночной рейс (2005). Белтрами пробовал себя в написании музыки к независимому кино. Его труды не прошли незамеченными: в 1998 году он был номинирован на премию Эмми за саундтрек к фильму Дэвид и Лиза режиссёра Джека Перри. Мутанты - американский фильм ужасов 1997 года, снятый Гильермо дель Торо по мотивам одноимённого рассказа Дональда Уоллхейма. На Манхэттене (Нью-Йорк) стремительно распространяется смертельная болезнь, жертвами которой становятся дети. Разносчиками инфекции являются обычные тараканы. Супруги-энтомологи Сьюзан Тайлер и Питер Манн в попытке остановить эпидемию создают генно-модифицированное насекомое, ферменты которого должны уничтожить заражённых тараканов, ускорив их метаболизм.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072407602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Marco Beltrami
Альбом (сингл)
Mimic (Marco Beltrami) (coloured)
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mimic - впервые на виниле, делюксовое издание оригинального саундтрека к фильму ужасов 1997 года Мутанты. Музыку к фильму написал композитор Марко Белтрами. Эксклюзивно для RSD 2022. Впервые на виниле! Делюкс издание с новым дизайном. Релиз представлен на зеленом виниле в эксклюзивной упаковке в форме раскрывающегося лица. Марко Белтрами — американский кинокомпозитор. В 1994 году он написал свои первые композиции для фильма Death Match режиссёра Джо Копполлетта, а известность к нему пришла после написания саундтрека к знаменитому фильму Крик режиссёра Уэса Крэйвена. C тех пор Белтрами пишет музыку преимущественно к триллерам и фильмам ужасов, таким как: Мутанты (1997), Факультет (1998), Глаза Ангела (2001), Ничего себе поездочка (2001), Обитель зла (2002), Блэйд 2 (2002), Хеллбой: Герой из пекла (2004), Я, робот (2004) и Ночной рейс (2005). Белтрами пробовал себя в написании музыки к независимому кино. Его труды не прошли незамеченными: в 1998 году он был номинирован на премию Эмми за саундтрек к фильму Дэвид и Лиза режиссёра Джека Перри. Мутанты - американский фильм ужасов 1997 года, снятый Гильермо дель Торо по мотивам одноимённого рассказа Дональда Уоллхейма. На Манхэттене (Нью-Йорк) стремительно распространяется смертельная болезнь, жертвами которой становятся дети. Разносчиками инфекции являются обычные тараканы. Супруги-энтомологи Сьюзан Тайлер и Питер Манн в попытке остановить эпидемию создают генно-модифицированное насекомое, ферменты которого должны уничтожить заражённых тараканов, ускорив их метаболизм.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Mimic (Marco Beltrami) (coloured) (0888072407602) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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