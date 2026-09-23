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Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка

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Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Another Perfect Day
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939640810]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Another Perfect Day
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939640810]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Another Perfect Day
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Another Perfect Day (5414939640810) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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