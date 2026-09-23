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Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка

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Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe I'm Amazed, Kreen - Akrore
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe I'm Amazed, Kreen - Akrore



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe I'm Amazed, Kreen - Akrore
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe I'm Amazed, Kreen - Akrore


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - McCartney (0602557567557) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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