Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка
Page One - ремастированное переиздание дебютного сткдийного альбома джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенного в 1963 году. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Кенни Дорхэм (труба), Маккой Тайнер (пианино), Бутч Уоррен (бас) и Пит Ла Рока (ударные). Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг сделан Кевином Греем с оригинальных мастер-лент. Джо Хэндерсон - американский джазовый саксофонист. Уже в возрасте 18 лет активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов.
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