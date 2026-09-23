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Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка

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Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 1
Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 2
Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка

Hardware - cольный альбом Билли Гиббонса, вышедший в 2021 году. Альбом был записан в Escape Studio в пустыне Мохаве близ Палм Спрингс, Калифорния. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Уильям Фредерик Билли Гиббонс - американский рок-музыкант, основатель, гитарист и певец группы ZZ Top, основной автор произведений коллектива. Одна из отличительных особенностей его игры - использование в качестве медиатора монетки в двадцать пять центов или в одно песо (благодаря этому его гитара звучит совершенно по-особенному) и глубокая любовь к приёмам игры на гитаре, известным как искусственные флажолеты.

Отзывы о товаре Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Hardware - cольный альбом Билли Гиббонса, вышедший в 2021 году. Альбом был записан в Escape Studio в пустыне Мохаве близ Палм Спрингс, Калифорния. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Уильям Фредерик Билли Гиббонс - американский рок-музыкант, основатель, гитарист и певец группы ZZ Top, основной автор произведений коллектива. Одна из отличительных особенностей его игры - использование в качестве медиатора монетки в двадцать пять центов или в одно песо (благодаря этому его гитара звучит совершенно по-особенному) и глубокая любовь к приёмам игры на гитаре, известным как искусственные флажолеты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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