Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 617165
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка
Hardware - cольный альбом Билли Гиббонса, вышедший в 2021 году. Альбом был записан в Escape Studio в пустыне Мохаве близ Палм Спрингс, Калифорния. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Уильям Фредерик Билли Гиббонс - американский рок-музыкант, основатель, гитарист и певец группы ZZ Top, основной автор произведений коллектива. Одна из отличительных особенностей его игры - использование в качестве медиатора монетки в двадцать пять центов или в одно песо (благодаря этому его гитара звучит совершенно по-особенному) и глубокая любовь к приёмам игры на гитаре, известным как искусственные флажолеты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Hardware - cольный альбом Билли Гиббонса, вышедший в 2021 году. Альбом был записан в Escape Studio в пустыне Мохаве близ Палм Спрингс, Калифорния. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Уильям Фредерик Билли Гиббонс - американский рок-музыкант, основатель, гитарист и певец группы ZZ Top, основной автор произведений коллектива. Одна из отличительных особенностей его игры - использование в качестве медиатора монетки в двадцать пять центов или в одно песо (благодаря этому его гитара звучит совершенно по-особенному) и глубокая любовь к приёмам игры на гитаре, известным как искусственные флажолеты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billy Gibbons - Hardware (picture) (0888072288966) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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