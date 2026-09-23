Top.Mail.Ru
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Seventeen Seconds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Seventeen Seconds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Reflection, Play For Today, Secrets, In Your House, Three, The Final Sound, A Forest, M, A Night, Seventeen Seconds
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома «Seventeen Seconds» британской рок-группы "The Cure". Эта работа открывает «Темную Трилогию», в которую также входят альбомы «Faith» и «Pornography». Пластинка вышла в 1980 году и стала единственной, где Мэтью Хартли принимал участие в качестве клавишника.



Теги товара: Indie, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Seventeen Seconds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Reflection, Play For Today, Secrets, In Your House, Three, The Final Sound, A Forest, M, A Night, Seventeen Seconds
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома «Seventeen Seconds» британской рок-группы "The Cure". Эта работа открывает «Темную Трилогию», в которую также входят альбомы «Faith» и «Pornography». Пластинка вышла в 1980 году и стала единственной, где Мэтью Хартли принимал участие в качестве клавишника.


Теги товара: Indie, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Seventeen Seconds (0602547875372) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...