Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue
Наушники JBL — это идеальный выбор для тех, кто ценит превосходное качество звука и свободу от проводов. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном синем цвете, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth вы сможете наслаждаться музыкой без лишних ограничений, и больше не понадобится беспокоиться о спутанных проводах. Одним из ключевых преимуществ JBL является наличие встроенного микрофона, что позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Эти наушники обеспечивают кристально чистое звучание и глубокие басы, характерные для продукции бренда JBL, что делает их отличным выбором для любителей музыки. Пусть ваши любимые треки зазвучат новыми красками с JBL, наслаждайтесь функциональностью и комфортом современных технологий в компактном и элегантном дизайне.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Спортивные наушники JBL, Синие, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA500BL черный
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитНаушники Sennheiser SC 260 (504402)
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Спортивные наушники JBL, Синие, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue