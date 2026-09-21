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Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green купить с доставкой в Москве
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Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green

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Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 1
Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 2
Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 3
Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 1
  • Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 2
  • Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 3
  • Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705102
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
130

Описание товара Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green

Anker soundcore Sport X20 - полностью беспроводные, внутриканальные спортивные наушники с гибким ушным крючком и системой активного шумоподавления. Способны работать до 48 часов, а благодаря функции быстрой зарядки вы без промедления можете приступить к тренировке.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Anker soundcore Sport X20 - полностью беспроводные, внутриканальные спортивные наушники с гибким ушным крючком и системой активного шумоподавления. Способны работать до 48 часов, а благодаря функции быстрой зарядки вы без промедления можете приступить к тренировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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