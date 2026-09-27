Parker Vector - Stainless Steel, перьевая ручка, M, подар.кор.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 615611
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Загружаем...
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Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
легированная сталь
Размер пера
F (тонкое)
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80
Описание товара Parker Vector - Stainless Steel, перьевая ручка, M, подар.кор.
ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА PARKER (ПАРКЕР) VECTOR STANDARD STAINLESS STEEL CT F ИЗ КОЛЛЕКЦИИ PARKER VECTOR.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
легированная сталь
Размер пера
F (тонкое)
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА PARKER (ПАРКЕР) VECTOR STANDARD STAINLESS STEEL CT F ИЗ КОЛЛЕКЦИИ PARKER VECTOR.
Parker Vector - Stainless Steel, перьевая ручка, M, подар.кор. - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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