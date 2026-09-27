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Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold

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Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 1
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 2
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 3
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 4
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 5
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 6
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 7
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 8
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 3
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 4
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 5
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 6
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 7
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 8
  • Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
19 090 руб.  27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614991
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
420

Описание товара Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold

Infinix NOTE 30 Pro оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти (возможно расширение до 2 ТБ с помощью карт microSD). Тыльная камера включает в себя три датчика. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Также смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатка пальца, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а также порт USB Type-C и 3.5-мм разъём для наушников. Операционная система представлена Android 13.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Описание
Infinix NOTE 30 Pro оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти (возможно расширение до 2 ТБ с помощью карт microSD). Тыльная камера включает в себя три датчика. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Также смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатка пальца, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а также порт USB Type-C и 3.5-мм разъём для наушников. Операционная система представлена Android 13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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