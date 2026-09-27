Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%19 090 руб. 27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614991
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
420
Описание товара Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold
Infinix NOTE 30 Pro оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти (возможно расширение до 2 ТБ с помощью карт microSD). Тыльная камера включает в себя три датчика. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Также смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатка пальца, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а также порт USB Type-C и 3.5-мм разъём для наушников. Операционная система представлена Android 13.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 400 руб.5850 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
-
В наличииЦена 24 220 руб.6055 руб. в СплитСмартфон Honor Х8d 8/256Gb (5109CCUA) Grey
-
В наличииЦена 25 720 руб. 28 590 руб.6430 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 180 руб.6545 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Infinix NOTE 30 Pro оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти (возможно расширение до 2 ТБ с помощью карт microSD). Тыльная камера включает в себя три датчика. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Также смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатка пальца, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а также порт USB Type-C и 3.5-мм разъём для наушников. Операционная система представлена Android 13.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 30 Pro 8/256Gb Gold