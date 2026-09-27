Кабель UGREEN AV112 (50361) 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable Gold Plated Metal Case with Braid. 1м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614454
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х2х1
Вес, г.
135
Описание товара Кабель UGREEN AV112 (50361) 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable Gold Plated Metal Case with Braid. 1м. черный
Кабель UGREEN AV112 (50361) 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable Gold Plated Metal Case with Braid. Длина: 1м. Цвет: черный
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Кабель UGREEN AV112 (50361) 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable Gold Plated Metal Case with Braid. Длина: 1м. Цвет: черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN AV112 (50361) 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable Gold Plated Metal Case with Braid. 1м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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