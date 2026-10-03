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Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817) купить с доставкой в Москве
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Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)

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Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647756
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
18х8х1
Вес, г.
13

Описание товара Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)

Кабель Mini USB 2.0 предназначен для подключения различных портативных устройств, имеющих разъем USB Mini. Может использоваться при подключении камер, медиаплееров, внешних жестких дисков, картридеров, видеорегистраторов, навигаторов и других устройств с соответствующим разъемом. Профессиональный кабель MiniUSB с поддержкой USB 2.0 позволяет передавать изображения, файлы и другие данные со скоростью до 480Мбит/c, а также может использоваться для зарядки устройств при подключении к источнику питания. Шнур изготовлен из высококачественных современных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки и внутреннее экранирование обеспечивает стабильный сигнал без помех и искажений. Прочная внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делают кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям даже при низкой температуре и отлично защищает от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и продолжительный срок службы. Характеристики: Тип кабеля: USB 2.0. Тип разъемов: Mini B [штекер] / Mini B [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: бескислородная медь. AWG: 28/28. Тип оболочки: RoHS PVC.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Mini USB 2.0 предназначен для подключения различных портативных устройств, имеющих разъем USB Mini. Может использоваться при подключении камер, медиаплееров, внешних жестких дисков, картридеров, видеорегистраторов, навигаторов и других устройств с соответствующим разъемом. Профессиональный кабель MiniUSB с поддержкой USB 2.0 позволяет передавать изображения, файлы и другие данные со скоростью до 480Мбит/c, а также может использоваться для зарядки устройств при подключении к источнику питания. Шнур изготовлен из высококачественных современных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки и внутреннее экранирование обеспечивает стабильный сигнал без помех и искажений. Прочная внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делают кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям даже при низкой температуре и отлично защищает от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и продолжительный срок службы. Характеристики: Тип кабеля: USB 2.0. Тип разъемов: Mini B [штекер] / Mini B [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: бескислородная медь. AWG: 28/28. Тип оболочки: RoHS PVC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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