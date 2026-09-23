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Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный

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Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614584
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный
470 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
130

Описание товара Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный

Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. Длина: 3м. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. Длина: 3м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A Data Cable. 3м. черный - купить по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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