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Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black купить с доставкой в Москве
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Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black

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Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 1
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 2
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 3
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 4
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 5
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 6
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 7
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 8
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 9
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 10
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 11
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 12
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 13
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 14
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 15
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 16
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 17
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 18
Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 1
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 2
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 3
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 4
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 5
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 6
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 7
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 8
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 9
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 10
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 11
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 12
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 13
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 14
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 15
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 16
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 17
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 18
  • Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614417
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
резина
Крепление
на клейкой ленте
Крепление устройства
зажим
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
20

Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black

Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Подходит для кабеля диаметром 5 мм. Нетканый двусторонний клей, крепкая фиксация. Материал силикагель, устойчивость к давлению. Подходит для поверхности из любых материалов: таких как бумага/метал/дерево/стекло/мрамор. Комбинация зажимов: возможно использования всех вместе или по одному Смотрите также: SIM-карты , Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные , универсальные Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные очки , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные

Отзывы о товаре Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
резина
Крепление
на клейкой ленте
Крепление устройства
зажим
Описание
Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Подходит для кабеля диаметром 5 мм. Нетканый двусторонний клей, крепкая фиксация. Материал силикагель, устойчивость к давлению. Подходит для поверхности из любых материалов: таких как бумага/метал/дерево/стекло/мрамор. Комбинация зажимов: возможно использования всех вместе или по одному Смотрите также: SIM-карты , Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные , универсальные Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные очки , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные
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Отзывы


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