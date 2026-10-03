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Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный купить с доставкой в Москве
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Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный

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Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
зажим
Крепление устройства
магнитное
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный

Автомобильный держатель RED LINE создан для удобного размещения устройства в салоне автомобиля. Магнитное крепление помогает быстро зафиксировать его и снять одним движением, а поворот на 360 градусов позволяет выбрать подходящий угол обзора. Держатель устанавливается в вентрешётку, не занимая лишнего места и оставаясь под рукой во время поездки.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
зажим
Крепление устройства
магнитное
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный держатель RED LINE создан для удобного размещения устройства в салоне автомобиля. Магнитное крепление помогает быстро зафиксировать его и снять одним движением, а поворот на 360 градусов позволяет выбрать подходящий угол обзора. Держатель устанавливается в вентрешётку, не занимая лишнего места и оставаясь под рукой во время поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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