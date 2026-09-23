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Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 купить с доставкой в Москве
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Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752

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Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 1
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 2
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 3
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 4
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 5
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 6
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 7
Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 1
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 2
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 3
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 4
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 5
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 6
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 7
  • Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
790 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507881
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Размеры в упаковке, см
19х16х4
Вес, г.
50

Описание товара Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752

Универсальное крепление на подголовник сиденья. Необходимый аксессуар, чтобы Вашему пассажиру было удобно просматривать видео во время долгих поездок. Устанавливается между трубками. Может использоваться как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров. Диагональ совместимых мобильных устройств 4.7-12.9. Шарнирное крепление обеспечивает выбор оптимального угла наклона. Упоры и стенка держателя имеют мягкое покрытие, которое позволяет избежать появления новых царапин на устройстве во время установки. Держатель не подвержен вибрациям.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Описание
Универсальное крепление на подголовник сиденья. Необходимый аксессуар, чтобы Вашему пассажиру было удобно просматривать видео во время долгих поездок. Устанавливается между трубками. Может использоваться как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров. Диагональ совместимых мобильных устройств 4.7-12.9. Шарнирное крепление обеспечивает выбор оптимального угла наклона. Упоры и стенка держателя имеют мягкое покрытие, которое позволяет избежать появления новых царапин на устройстве во время установки. Держатель не подвержен вибрациям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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