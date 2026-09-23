Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01
Универсальный держатель на приборную панель автомобиля с гравитационным кронштейном предназначен для удобного размещения гаджета. Устройство особенно актуально при использовании телефона в качестве навигатора. В держателе предусмотрена поворотная система, позволяющая устанавливать устройство по вертикали или по горизонтали. Также можно изменить угол наклона на 180 градусов. К приборной панели устройство крепится на мощную присоску. Установить телефон в держатель максимально просто и удобно. Специально разработанная конструкция надежно удерживает телефон, а силиконовое покрытие защищает корпус от царапин. В конструкции предусмотрен отсек для подключения кабеля зарядного устройства. Держатель совместим со всеми устройствами диагональю от 4 до 6.5 дюймов.
Универсальный держатель на приборную панель автомобиля с гравитационным кронштейном предназначен для удобного размещения гаджета. Устройство особенно актуально при использовании телефона в качестве навигатора. В держателе предусмотрена поворотная система, позволяющая устанавливать устройство по вертикали или по горизонтали. Также можно изменить угол наклона на 180 градусов. К приборной панели устройство крепится на мощную присоску. Установить телефон в держатель максимально просто и удобно. Специально разработанная конструкция надежно удерживает телефон, а силиконовое покрытие защищает корпус от царапин. В конструкции предусмотрен отсек для подключения кабеля зарядного устройства. Держатель совместим со всеми устройствами диагональю от 4 до 6.5 дюймов.
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01