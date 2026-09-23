Top.Mail.Ru
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 1
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 2
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 3
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 4
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 5
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 6
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 7
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 8
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 9
Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 1
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 2
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 3
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 4
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 5
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 6
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 7
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 8
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 9
  • Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Размеры в упаковке, см
12х5х4
Вес, г.
50

Описание товара Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01

Универсальный держатель на приборную панель автомобиля с гравитационным кронштейном предназначен для удобного размещения гаджета. Устройство особенно актуально при использовании телефона в качестве навигатора. В держателе предусмотрена поворотная система, позволяющая устанавливать устройство по вертикали или по горизонтали. Также можно изменить угол наклона на 180 градусов. К приборной панели устройство крепится на мощную присоску. Установить телефон в держатель максимально просто и удобно. Специально разработанная конструкция надежно удерживает телефон, а силиконовое покрытие защищает корпус от царапин. В конструкции предусмотрен отсек для подключения кабеля зарядного устройства. Держатель совместим со всеми устройствами диагональю от 4 до 6.5 дюймов.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Описание
Универсальный держатель на приборную панель автомобиля с гравитационным кронштейном предназначен для удобного размещения гаджета. Устройство особенно актуально при использовании телефона в качестве навигатора. В держателе предусмотрена поворотная система, позволяющая устанавливать устройство по вертикали или по горизонтали. Также можно изменить угол наклона на 180 градусов. К приборной панели устройство крепится на мощную присоску. Установить телефон в держатель максимально просто и удобно. Специально разработанная конструкция надежно удерживает телефон, а силиконовое покрытие защищает корпус от царапин. В конструкции предусмотрен отсек для подключения кабеля зарядного устройства. Держатель совместим со всеми устройствами диагональю от 4 до 6.5 дюймов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Baseus Tank Gravity with Suction Base Tarnish Black SUYL-TK01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...