Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710176
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Характеристики
Бренд
Место установки
на приборную панель
Тип крепления
магнит
Крепление
на присоске
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
130
Описание товара Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)
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Теги товара: магнитные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Место установки
на приборную панель
Тип крепления
магнит
Крепление
на присоске
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
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