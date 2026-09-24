Top.Mail.Ru
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 1
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 2
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 3
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 4
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 5
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 6
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 7
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 8
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 1
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 2
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 3
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 4
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 5
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 6
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 7
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 8
  • Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710176
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOMAX
Место установки
на приборную панель
Тип крепления
магнит
Крепление
на присоске
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
130

Описание товара Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)

Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)



Теги товара: магнитные

Отзывы о товаре Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MOMAX
Место установки
на приборную панель
Тип крепления
магнит
Крепление
на присоске
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L)


Теги товара: магнитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для смартфона Momax Q2.Mag Titanium (CM32L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...