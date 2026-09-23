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Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver купить с доставкой в Москве
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Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver

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Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 1
Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 2
Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 3
Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 1
  • Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 2
  • Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 3
  • Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
100

Описание товара Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver

Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания



Теги товара: магнитные

Отзывы о товаре Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания


Теги товара: магнитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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