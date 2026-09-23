Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver
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Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 544562
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
750 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
100
Описание товара Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver
Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания
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Теги товара: магнитные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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