Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 544561
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
100
Описание товара Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 black
Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Высота, см
6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), см
7x5x4
Способ крепления
на решетку вентиляции
Ширина, см
3.9
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл/пластик/силикон
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Держатель минималистичного дизайна будет абсолютно незаметен в салоне автомобиля. Крепится к вентиляционной решетке с помощью зажима-прищепки. Сильный неодимовый магнит надежно фиксирует смартфон. Недорогой и стильный держатель идеально смотрится в салоне автомобиля. В комплект входит самоклеящаяся пластина и салфетка для обезжиривания
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: магнитные
Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 black