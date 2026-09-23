Top.Mail.Ru
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 1
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 2
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 3
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 4
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 5
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 6
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 7
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 8
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 9
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 10
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 11
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 1
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 2
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 3
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 4
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 5
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 6
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 7
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 8
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 9
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 10
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 11
  • Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
360

Описание товара Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black

Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Multifunction Phone Clip Stand многофункциональный. Дина 90 см.

Отзывы о товаре Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Multifunction Phone Clip Stand многофункциональный. Дина 90 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для телефона UGREEN LP113 (80906) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...