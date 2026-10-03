Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%640 руб. 850 руб.
В наличии
Код товара: 14747
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Загружаем...
640 руб. -25%
850 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Способ крепления
на лобовое стекло
Место установки
на лобовое стекло
Материал
пластик, силикон
Тип крепления
зажим
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
50
Описание товара Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu
Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью практичностью.
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Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Способ крепления
на лобовое стекло
Место установки
на лобовое стекло
Материал
пластик, силикон
Тип крепления
зажим
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью практичностью.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные, черные
Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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