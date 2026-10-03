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Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu купить с доставкой в Москве
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Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu

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Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
640 руб.  850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 14747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu
640 руб. -25%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Держатель автомобильный
Способ крепления
на лобовое стекло
Место установки
на лобовое стекло
Материал
пластик, силикон
Тип крепления
зажим
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
50

Описание товара Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu

Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью практичностью.

Отзывы о товаре Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Держатель автомобильный
Способ крепления
на лобовое стекло
Место установки
на лобовое стекло
Материал
пластик, силикон
Тип крепления
зажим
Крепление устройства
зажим
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью практичностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны Griffin WindowSeat 2010 w/HandsFreeAu - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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