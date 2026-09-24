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Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) купить с доставкой в Москве
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Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S)

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Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 1
Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 2
Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 3
Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 4
Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 5
Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 1
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 2
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 3
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 4
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 5
  • Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655250
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
металл
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
11

Описание товара Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S)

Фирма Baseus является одной из ведущих фирм, производящих аксессуары для мобильных телефонов. Большинство водителей и не только, давно поняли преимущества автомобильных держателей на магнитной основе и пользуются ими с большим успехом. Металлическая пластина для такого рода держателей — важнейший элемент конструкции. Поэтому необходимо иметь запасные пластины, например для нескольких устройств. Комплект пластин для магнитного держателя Baseus Magnet Iron Suit ACDR-A0S — отличное решение в этой ситуации.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
металл
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Описание
Фирма Baseus является одной из ведущих фирм, производящих аксессуары для мобильных телефонов. Большинство водителей и не только, давно поняли преимущества автомобильных держателей на магнитной основе и пользуются ими с большим успехом. Металлическая пластина для такого рода держателей — важнейший элемент конструкции. Поэтому необходимо иметь запасные пластины, например для нескольких устройств. Комплект пластин для магнитного держателя Baseus Magnet Iron Suit ACDR-A0S — отличное решение в этой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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