Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S)
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Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655250
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
металл
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
11
Описание товара Автомобильный держатель Baseus Magnet Iron Suit Silver (ACDR-A0S)
Фирма Baseus является одной из ведущих фирм, производящих аксессуары для мобильных телефонов. Большинство водителей и не только, давно поняли преимущества автомобильных держателей на магнитной основе и пользуются ими с большим успехом. Металлическая пластина для такого рода держателей — важнейший элемент конструкции. Поэтому необходимо иметь запасные пластины, например для нескольких устройств. Комплект пластин для магнитного держателя Baseus Magnet Iron Suit ACDR-A0S — отличное решение в этой ситуации.
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Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный
Материал
металл
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Фирма Baseus является одной из ведущих фирм, производящих аксессуары для мобильных телефонов. Большинство водителей и не только, давно поняли преимущества автомобильных держателей на магнитной основе и пользуются ими с большим успехом. Металлическая пластина для такого рода держателей — важнейший элемент конструкции. Поэтому необходимо иметь запасные пластины, например для нескольких устройств. Комплект пластин для магнитного держателя Baseus Magnet Iron Suit ACDR-A0S — отличное решение в этой ситуации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
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