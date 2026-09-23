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Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый

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Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 1
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 2
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 3
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 4
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 5
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 6
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 7
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 8
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 9
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 10
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 11
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 12
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 13
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 14
Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 1
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 2
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 3
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 4
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 5
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 6
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 7
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 8
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 9
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 10
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 11
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 12
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 13
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 14
  • Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614350
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый

Аудиоадаптер Ugreen USB-C – AUX 3.5 мм не только используется для прослушивания музыки, но и поддерживает функцию проводного управления, позволяя отвечать на вызовы, регулировать громкости, ставить на паузу и начинать воспроизведение. (Этот аудиоадаптер отлично работает с наушниками Android, но не поддерживает регулировку громкости для наушников Apple). Этот переходник USB-C – 3.5 мм имеет встроенную эмалированную медную и ПВХ-оболочку, обеспечивающую стабильную и четкую передачу звука, а также превосходное качество звука без потерь. Внешняя часть корпуса разъема изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава и кабеля с хлопковой оплеткой, что позволяет не только избежать запутывания, но и придает достаточную гибкость, чтобы положить его в карман или сумочку. Хорошо продуманная и легкая конструкция весом всего 14 г и длиной 11 см. В частности, элегантный и изысканный дизайн, с черным плетеным кабелем и металлическим разъемом цвета “космический серый” будет отличным аксессуаром для ваших новых телефонов.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN AV142 (30632) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиоадаптер Ugreen USB-C – AUX 3.5 мм не только используется для прослушивания музыки, но и поддерживает функцию проводного управления, позволяя отвечать на вызовы, регулировать громкости, ставить на паузу и начинать воспроизведение. (Этот аудиоадаптер отлично работает с наушниками Android, но не поддерживает регулировку громкости для наушников Apple). Этот переходник USB-C – 3.5 мм имеет встроенную эмалированную медную и ПВХ-оболочку, обеспечивающую стабильную и четкую передачу звука, а также превосходное качество звука без потерь. Внешняя часть корпуса разъема изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава и кабеля с хлопковой оплеткой, что позволяет не только избежать запутывания, но и придает достаточную гибкость, чтобы положить его в карман или сумочку. Хорошо продуманная и легкая конструкция весом всего 14 г и длиной 11 см. В частности, элегантный и изысканный дизайн, с черным плетеным кабелем и металлическим разъемом цвета “космический серый” будет отличным аксессуаром для ваших новых телефонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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