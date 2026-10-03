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Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422)

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Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 1
Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 2
Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 3
Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 4
Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 1
  • Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 2
  • Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 3
  • Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 4
  • Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647739
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
400

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422)

Кабель GCR с поддержкой стандарта USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати. Кабель изготовлен в строгом соответствии с современными европейскими стандартами. Изоляция экологична и соответствует директиве RoHS. Экранирование и ферритовые фильтры надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Благодаря использованию антифризных присадок в оболочке кабеля, он способен работать при температурах до - 20 градусов. BM кабели от GCR - это самое надежный способ подключить ваш принтер, сканер или МФУ. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / BМ [штекер]. Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с. Совместимость: USB 2.0. Материал проводника: бескислородная медь. Тип оболочки: RoHS PVC. Ферритовые фильтры: да. Экранирование: да. Армирование: да.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 1.5m USB 2.0, AM/BM, прозрачный (GCR-52422)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель GCR с поддержкой стандарта USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати. Кабель изготовлен в строгом соответствии с современными европейскими стандартами. Изоляция экологична и соответствует директиве RoHS. Экранирование и ферритовые фильтры надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Благодаря использованию антифризных присадок в оболочке кабеля, он способен работать при температурах до - 20 градусов. BM кабели от GCR - это самое надежный способ подключить ваш принтер, сканер или МФУ. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / BМ [штекер]. Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с. Совместимость: USB 2.0. Материал проводника: бескислородная медь. Тип оболочки: RoHS PVC. Ферритовые фильтры: да. Экранирование: да. Армирование: да.
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Отзывы


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