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Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) купить с доставкой в Москве
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Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS)

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Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 1
Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 2
Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 3
Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 4
Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 1
  • Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 2
  • Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 3
  • Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 4
  • Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614321
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х7х6
Вес, кг.
1.75

Описание товара Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS)

Телескопические опоры для установки серверных корпусов и других Rack-Mount устройств в 19 шкаф. Высота рельс 52 мм.

Отзывы о товаре Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопические опоры для установки серверных корпусов и других Rack-Mount устройств в 19 шкаф. Высота рельс 52 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рельсы универсальные Exegate RK-650 (EX251180RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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