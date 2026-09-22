Рельсы QNAP RAIL-A03-57
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рельсы QNAP RAIL-A03-57
Комплект направляющих QNAP RAIL-A03-57 Комплект направляющих для для стоечных устройств не более 2U: SS-ECxx79U-SAS-RP,TS-xx79U-RP,TS-ECxx79U-RP,TS-ECxx79U-SAS-RP,TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,TS-EC1680U-RP,REXP-xx00U-RP,VS-121xxU-RP PRO,VS-121xxU-RP PRO+,VS-81xxU-RP PRO,VS-81xxU-RP PRO+ Ширина монтажной стойки: ? 17.8" / 451 мм Ширина панели: ? 19,1" / 485 мм Глубина монтажной стойки: 22,8" — 34,4" / 579,1 — 873,5 мм Расстояние между двумя отверстиями (среднецентровое расстояние квадратных отверстий в стойке) 18,3" / 465 мм Тип Крепление стоечное Назначение Для корпуса в стоечном исполнении Материал крепления Металл, Пластик Цвет Серебристый Максимальная нагрузка 53 кг Вращение Нет Вынос Есть Совместимость TS-879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, WB-1200U-RP, WB-1600U-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, REXP-1220U-RP, REXP-1620U-RP, REXP-1220U-RP, TS-EC880U R2, TS-EC1280U R2, TS-EC1680U R2, TVS-EC880U-SAS-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC880U-SAS-RP R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TDS-16489U
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