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Рельсы QNAP RAIL-A03-57 купить с доставкой в Москве
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Рельсы QNAP RAIL-A03-57

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Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 1
Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 2
Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 3
Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 1
  • Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 2
  • Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 3
  • Рельсы QNAP RAIL-A03-57 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729847
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Характеристики

Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
TS-879U-RP; TS-1279U-RP; TS-EC879U-RP; TS-EC1279U-RP; TS-1679U-RP; TS-EC1679U-RP; WB-1200U-RP; WB-1600U-RP; TS-EC880U-RP; TS-EC1280U-RP; TS-EC1680U-RP; REXP-1220U-RP; REXP-1620U-RP; REXP-1220U-RP; TS-EC880U R2; TS-EC1280U R2; TS-EC1680U R2; TVS-EC880U-SAS-RP; TVS-EC1280U-SAS-RP; TVS-EC1580MU-SAS-RP; TVS-EC1680U-SAS-RP; TVS-EC880U-SAS-RP R2; TVS-EC1280U-SAS-RP R2; TVS-EC1580MU-SAS-RP; TVS-EC1680U-SAS-RP R2; TDS-16489U
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х10х7
Вес, кг.
2.65

Описание товара Рельсы QNAP RAIL-A03-57

Комплект направляющих QNAP RAIL-A03-57 Комплект направляющих для для стоечных устройств не более 2U: SS-ECxx79U-SAS-RP,TS-xx79U-RP,TS-ECxx79U-RP,TS-ECxx79U-SAS-RP,TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,TS-EC1680U-RP,REXP-xx00U-RP,VS-121xxU-RP PRO,VS-121xxU-RP PRO+,VS-81xxU-RP PRO,VS-81xxU-RP PRO+ Ширина монтажной стойки: ? 17.8" / 451 мм Ширина панели: ? 19,1" / 485 мм Глубина монтажной стойки: 22,8" — 34,4" / 579,1 — 873,5 мм Расстояние между двумя отверстиями (среднецентровое расстояние квадратных отверстий в стойке) 18,3" / 465 мм Тип Крепление стоечное Назначение Для корпуса в стоечном исполнении Материал крепления Металл, Пластик Цвет Серебристый Максимальная нагрузка 53 кг Вращение Нет Вынос Есть Совместимость TS-879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, WB-1200U-RP, WB-1600U-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, REXP-1220U-RP, REXP-1620U-RP, REXP-1220U-RP, TS-EC880U R2, TS-EC1280U R2, TS-EC1680U R2, TVS-EC880U-SAS-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC880U-SAS-RP R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TDS-16489U

Отзывы о товаре Рельсы QNAP RAIL-A03-57




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Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
TS-879U-RP; TS-1279U-RP; TS-EC879U-RP; TS-EC1279U-RP; TS-1679U-RP; TS-EC1679U-RP; WB-1200U-RP; WB-1600U-RP; TS-EC880U-RP; TS-EC1280U-RP; TS-EC1680U-RP; REXP-1220U-RP; REXP-1620U-RP; REXP-1220U-RP; TS-EC880U R2; TS-EC1280U R2; TS-EC1680U R2; TVS-EC880U-SAS-RP; TVS-EC1280U-SAS-RP; TVS-EC1580MU-SAS-RP; TVS-EC1680U-SAS-RP; TVS-EC880U-SAS-RP R2; TVS-EC1280U-SAS-RP R2; TVS-EC1580MU-SAS-RP; TVS-EC1680U-SAS-RP R2; TDS-16489U
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект направляющих QNAP RAIL-A03-57 Комплект направляющих для для стоечных устройств не более 2U: SS-ECxx79U-SAS-RP,TS-xx79U-RP,TS-ECxx79U-RP,TS-ECxx79U-SAS-RP,TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,TS-EC1680U-RP,REXP-xx00U-RP,VS-121xxU-RP PRO,VS-121xxU-RP PRO+,VS-81xxU-RP PRO,VS-81xxU-RP PRO+ Ширина монтажной стойки: ? 17.8" / 451 мм Ширина панели: ? 19,1" / 485 мм Глубина монтажной стойки: 22,8" — 34,4" / 579,1 — 873,5 мм Расстояние между двумя отверстиями (среднецентровое расстояние квадратных отверстий в стойке) 18,3" / 465 мм Тип Крепление стоечное Назначение Для корпуса в стоечном исполнении Материал крепления Металл, Пластик Цвет Серебристый Максимальная нагрузка 53 кг Вращение Нет Вынос Есть Совместимость TS-879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, WB-1200U-RP, WB-1600U-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, REXP-1220U-RP, REXP-1620U-RP, REXP-1220U-RP, TS-EC880U R2, TS-EC1280U R2, TS-EC1680U R2, TVS-EC880U-SAS-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC880U-SAS-RP R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TDS-16489U
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Доставка
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