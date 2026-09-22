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Рельсы QNAP RAIL-A02-90 купить с доставкой в Москве
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Рельсы QNAP RAIL-A02-90

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Рельсы QNAP RAIL-A02-90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729849
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Характеристики

Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
TS-EC2480U-RP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х22х7
Вес, кг.
3.54

Описание товара Рельсы QNAP RAIL-A02-90

При разработке сложного серверного решения с использованием специализированных стоек и больших RAID-накопителей можно столкнуться с такой проблемой, что даже самые продвинутые накопители с возможностью установки нескольких десятков жестких дисков в комплекте своей поставки не имеют специальных направляющих, позволяющих установить NAS (Network Attached Storage) в стойку.

Отзывы о товаре Рельсы QNAP RAIL-A02-90




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Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
TS-EC2480U-RP
Страна производитель
Китай
Описание
При разработке сложного серверного решения с использованием специализированных стоек и больших RAID-накопителей можно столкнуться с такой проблемой, что даже самые продвинутые накопители с возможностью установки нескольких десятков жестких дисков в комплекте своей поставки не имеют специальных направляющих, позволяющих установить NAS (Network Attached Storage) в стойку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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