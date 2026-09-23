Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)
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Характеристики
Описание товара Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)
NVIDIA Low Profile Bracket A2000 12GB (A2000 LP Bracket) - низкопрофильная монтажная планка, предназначенная для установки видеокарты NVIDIA RTX A2000 12GB в компактные корпуса формата SFF и slim-desktop.
Для кого и под какие задачи
Кронштейн нужен владельцам RTX A2000, которые ставят карту в низкопрофильный корпус и не могут использовать штатную полноразмерную планку. Это типичный сценарий для офисных рабочих станций, мини-серверов и компактных CAD-машин.
Производительность и память
Аксессуар не влияет на производительность видеокарты, но обеспечивает корректное позиционирование и фиксацию A2000 в слоте PCI-Express. За счёт точного совпадения вырезов с портами сохраняется удобный доступ к DisplayPort-разъёмам и вентиляции.
Охлаждение и форм-фактор
Планка выполняется из металла и повторяет контуры низкопрофильного слота, позволяя использовать RTX A2000 в корпусах высотой половина стандартного слота. Перфорация в области решётки помогает не перекрывать поток воздуха из системы охлаждения видеокарты.
Подключения и дисплеи
Вырезы под разъёмы соответствуют штатной конфигурации DisplayPort RTX A2000, так что при переходе на low-profile сохраняется полный набор видеовыходов. Это важно для рабочих мест с несколькими мониторами, где требуется надёжная фиксация кабелей.
Важные нюансы перед покупкой
Планка рассчитана именно на RTX A2000 12GB и не совместима с другими моделями, поэтому перед покупкой стоит сверить обозначение карты и ревизию корпуса. Замена штатной планки на low-profile обычно требует аккуратного демонтажа, но не влияет на гарантию при соблюдении инструкций производителя.
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Теги товара: Компактные
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NVIDIA Low Profile Bracket A2000 12GB (A2000 LP Bracket) - низкопрофильная монтажная планка, предназначенная для установки видеокарты NVIDIA RTX A2000 12GB в компактные корпуса формата SFF и slim-desktop.
Для кого и под какие задачи
Кронштейн нужен владельцам RTX A2000, которые ставят карту в низкопрофильный корпус и не могут использовать штатную полноразмерную планку. Это типичный сценарий для офисных рабочих станций, мини-серверов и компактных CAD-машин.
Производительность и память
Аксессуар не влияет на производительность видеокарты, но обеспечивает корректное позиционирование и фиксацию A2000 в слоте PCI-Express. За счёт точного совпадения вырезов с портами сохраняется удобный доступ к DisplayPort-разъёмам и вентиляции.
Охлаждение и форм-фактор
Планка выполняется из металла и повторяет контуры низкопрофильного слота, позволяя использовать RTX A2000 в корпусах высотой половина стандартного слота. Перфорация в области решётки помогает не перекрывать поток воздуха из системы охлаждения видеокарты.
Подключения и дисплеи
Вырезы под разъёмы соответствуют штатной конфигурации DisplayPort RTX A2000, так что при переходе на low-profile сохраняется полный набор видеовыходов. Это важно для рабочих мест с несколькими мониторами, где требуется надёжная фиксация кабелей.
Важные нюансы перед покупкой
Планка рассчитана именно на RTX A2000 12GB и не совместима с другими моделями, поэтому перед покупкой стоит сверить обозначение карты и ревизию корпуса. Замена штатной планки на low-profile обычно требует аккуратного демонтажа, но не влияет на гарантию при соблюдении инструкций производителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Компактные
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