Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700)

Модель Fenix ARE-A4 подойдет как для зарядки аккумуляторов дома, так и для путешествий. Это компактное устройство весом 265 г, которое в состоянии работать от обычной электросети с напряжением 220В и от аккумулятора, установленного в автомобиле. Кабель для подключения к электросети есть в комплекте, а вот второй нужно покупать отдельно. Но главное преимущество этой модели состоит в ее универсальности по отношению к форматам аккумуляторов. Fenix ARE-A4 одинаково хорошо работает с никель-металлгидридными, литий-ионными и никель-кадмиевыми элементами питания. Совместимыми с этим зарядным устройством являются 9 разновидностей аккумуляторов: АА, 14500, ААА, 10440, С, 26650, 18650, 21700, 16340. Зарядное устройство работает при температуре окружающей среды от 20 градусов мороза, до 50 градусов жары. Температура во время его хранения может быть еще выше и достигать 80 градусов Цельсия. Такой же широкий диапазон допустимых параметров влажности: от 5% до 90%. Помимо того, производители снабдили данную модель защитой от перегревания аккумуляторов, от переполюсовки и коротких замыканий. Кроме того, сразу же по завершении процесса зарядки, устройство отключает соответствующий слот, чтобы аккумулятор не подвергался перезарядке. Пользователю доступна вся важная информация о состоянии аккумуляторов и их характеристиках. На встроенный дисплей выводятся данные о типе элемента питания, его напряжении, текущем уровне заряда и ожидаемом времени окончания зарядки, а также о силе тока. Каждый слот устройства управляется отдельно, а все данные пользователь может переключать, нажимая на кнопку выбранного слота. Экран можно отключить, если подержать кнопку нажатой немного дольше обычного.