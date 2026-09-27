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Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700)

Отзывы(0)
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Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 1
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 2
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 3
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 4
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 5
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 6
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 7
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 8
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 9
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 10
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 11
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 12
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 13
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 14
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 15
Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 1
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 2
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 3
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 4
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 5
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 6
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 7
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 8
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 9
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 10
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 11
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 12
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 13
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 14
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 15
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613196
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Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания, измерение емкости
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700)

Модель Fenix ARE-A4 подойдет как для зарядки аккумуляторов дома, так и для путешествий. Это компактное устройство весом 265 г, которое в состоянии работать от обычной электросети с напряжением 220В и от аккумулятора, установленного в автомобиле. Кабель для подключения к электросети есть в комплекте, а вот второй нужно покупать отдельно. Но главное преимущество этой модели состоит в ее универсальности по отношению к форматам аккумуляторов. Fenix ARE-A4 одинаково хорошо работает с никель-металлгидридными, литий-ионными и никель-кадмиевыми элементами питания. Совместимыми с этим зарядным устройством являются 9 разновидностей аккумуляторов: АА, 14500, ААА, 10440, С, 26650, 18650, 21700, 16340. Зарядное устройство работает при температуре окружающей среды от 20 градусов мороза, до 50 градусов жары. Температура во время его хранения может быть еще выше и достигать 80 градусов Цельсия. Такой же широкий диапазон допустимых параметров влажности: от 5% до 90%. Помимо того, производители снабдили данную модель защитой от перегревания аккумуляторов, от переполюсовки и коротких замыканий. Кроме того, сразу же по завершении процесса зарядки, устройство отключает соответствующий слот, чтобы аккумулятор не подвергался перезарядке. Пользователю доступна вся важная информация о состоянии аккумуляторов и их характеристиках. На встроенный дисплей выводятся данные о типе элемента питания, его напряжении, текущем уровне заряда и ожидаемом времени окончания зарядки, а также о силе тока. Каждый слот устройства управляется отдельно, а все данные пользователь может переключать, нажимая на кнопку выбранного слота. Экран можно отключить, если подержать кнопку нажатой немного дольше обычного.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания, измерение емкости
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix ARE-A4 подойдет как для зарядки аккумуляторов дома, так и для путешествий. Это компактное устройство весом 265 г, которое в состоянии работать от обычной электросети с напряжением 220В и от аккумулятора, установленного в автомобиле. Кабель для подключения к электросети есть в комплекте, а вот второй нужно покупать отдельно. Но главное преимущество этой модели состоит в ее универсальности по отношению к форматам аккумуляторов. Fenix ARE-A4 одинаково хорошо работает с никель-металлгидридными, литий-ионными и никель-кадмиевыми элементами питания. Совместимыми с этим зарядным устройством являются 9 разновидностей аккумуляторов: АА, 14500, ААА, 10440, С, 26650, 18650, 21700, 16340. Зарядное устройство работает при температуре окружающей среды от 20 градусов мороза, до 50 градусов жары. Температура во время его хранения может быть еще выше и достигать 80 градусов Цельсия. Такой же широкий диапазон допустимых параметров влажности: от 5% до 90%. Помимо того, производители снабдили данную модель защитой от перегревания аккумуляторов, от переполюсовки и коротких замыканий. Кроме того, сразу же по завершении процесса зарядки, устройство отключает соответствующий слот, чтобы аккумулятор не подвергался перезарядке. Пользователю доступна вся важная информация о состоянии аккумуляторов и их характеристиках. На встроенный дисплей выводятся данные о типе элемента питания, его напряжении, текущем уровне заряда и ожидаемом времени окончания зарядки, а также о силе тока. Каждый слот устройства управляется отдельно, а все данные пользователь может переключать, нажимая на кнопку выбранного слота. Экран можно отключить, если подержать кнопку нажатой немного дольше обычного.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Fenix ARE-A4 (18650, 14500, 26650, АА, ААА, 16340, 10440, С, 21700) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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