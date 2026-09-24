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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)

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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 1
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 2
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 3
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 4
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 5
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 6
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 1
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 2
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 3
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 4
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 5
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 6
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Camelion
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2700
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
2.8
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки, контроль неисправности
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
300

Описание товара Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)

Зарядное устройство Camelion BC-1010B оборудовано четырьмя независимыми слотами для установки элементов питания AA и AAA с целью восстановления их энергоресурса. Данное устройство выполнено в компактном корпусе из пластика и оснащено вилкой подключения в розетку. К характеристикам устройства относятся поддержка напряжения в пределах 100-240 В и ток зарядки на уровне 150 мА. Световые индикаторы состояния помогают контролировать состояние зарядки. В свою очередь, технологии защиты от переполюсовки и короткого замыкания гарантируют повышенную безопасность в эксплуатации Camelion BC-1010B.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Camelion
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2700
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
2.8
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки, контроль неисправности
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Camelion BC-1010B оборудовано четырьмя независимыми слотами для установки элементов питания AA и AAA с целью восстановления их энергоресурса. Данное устройство выполнено в компактном корпусе из пластика и оснащено вилкой подключения в розетку. К характеристикам устройства относятся поддержка напряжения в пределах 100-240 В и ток зарядки на уровне 150 мА. Световые индикаторы состояния помогают контролировать состояние зарядки. В свою очередь, технологии защиты от переполюсовки и короткого замыкания гарантируют повышенную безопасность в эксплуатации Camelion BC-1010B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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