Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 653261
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Загружаем...
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Загружаем...
560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2700
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
2.8
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки, контроль неисправности
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
300
Описание товара Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
Зарядное устройство Camelion BC-1010B оборудовано четырьмя независимыми слотами для установки элементов питания AA и AAA с целью восстановления их энергоресурса. Данное устройство выполнено в компактном корпусе из пластика и оснащено вилкой подключения в розетку. К характеристикам устройства относятся поддержка напряжения в пределах 100-240 В и ток зарядки на уровне 150 мА. Световые индикаторы состояния помогают контролировать состояние зарядки. В свою очередь, технологии защиты от переполюсовки и короткого замыкания гарантируют повышенную безопасность в эксплуатации Camelion BC-1010B.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2700
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
2.8
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки, контроль неисправности
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Camelion BC-1010B оборудовано четырьмя независимыми слотами для установки элементов питания AA и AAA с целью восстановления их энергоресурса. Данное устройство выполнено в компактном корпусе из пластика и оснащено вилкой подключения в розетку. К характеристикам устройства относятся поддержка напряжения в пределах 100-240 В и ток зарядки на уровне 150 мА. Световые индикаторы состояния помогают контролировать состояние зарядки. В свою очередь, технологии защиты от переполюсовки и короткого замыкания гарантируют повышенную безопасность в эксплуатации Camelion BC-1010B.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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