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Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705)

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Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 1
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 2
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 3
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 4
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 5
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 6
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 1
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 2
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 3
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 4
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 5
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 6
  • Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613092
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x430x500
Макс. высота процессорного кулера
172
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
9.9

Описание товара Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705)

Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который станет отличным выбором для сборки мощной и эффективной системы. Он оснащен блоком питания мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов. Один из особых особенностей данного корпуса - верхнее расположение блока питания, что обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внешние отсеки подходят для установки до четырех устройств формата 5.25, а внутренние отсеки позволяют разместить до пяти устройств формата 3.5, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 имеет семь слотов расширения, что позволяет установить дополнительные видеокарты или другие расширительные карты. Размещение жестких дисков осуществляется поперечно, что обеспечивает удобство при установке и обслуживании.



Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x430x500
Макс. высота процессорного кулера
172
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который станет отличным выбором для сборки мощной и эффективной системы. Он оснащен блоком питания мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов. Один из особых особенностей данного корпуса - верхнее расположение блока питания, что обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внешние отсеки подходят для установки до четырех устройств формата 5.25, а внутренние отсеки позволяют разместить до пяти устройств формата 3.5, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 имеет семь слотов расширения, что позволяет установить дополнительные видеокарты или другие расширительные карты. Размещение жестких дисков осуществляется поперечно, что обеспечивает удобство при установке и обслуживании.


Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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