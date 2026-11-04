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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK

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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 3
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 4
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 5
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 5
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK
9 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
10.05

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK

Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - этот товар вы можете купить по цене 9950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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